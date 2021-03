Juízes federais rebatem ataques de Gilmar: ‘ilações desprovidas de prova’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota nesta quarta para rebater o ministro Gilmar Mendes, do STF, que nesta terça atacou duramente a Justiça Federal em seu voto pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

Para a entidade, “é inadmissível que a instituição Justiça Federal seja atacada de forma genérica e agressiva por qualquer pessoa, sobretudo por um ministro do Supremo Tribunal Federal em uma sessão de julgamento da corte”.

“Nosso trabalho é reconhecido e respeitado por toda a sociedade brasileira pela seriedade, eficiência e correção”,diz a entidade a Mendes.

Na nota, a entidade afirma defender de forma “intransigente” a independência judicial e o livre convencimento dos magistrados em todas as suas decisões. “Eventuais equívocos ocorridos durante a tramitação de qualquer processo judicial podem ser resolvidos por meio do sistema recursal vigente”, diz a Ajufe.

“A Ajufe também não concorda com ilações desprovidas de qualquer elemento de prova contra juízes federais que atuam em outros processos, estranhos ao que estava sendo analisado pela 2ª Turma da Suprema Corte. Desferir críticas infundadas somente afrontam o equilíbrio das instituições e atentam contra a segurança jurídica”, diz a entidade.