Juiz investigado por suspeição indica comissão de magistrados

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Klever Rego Loureiro, investigado no CNJ por supostas irregularidades na condução da falência da Usina de Laginha, veja só, acaba de indicar três juízes para julgar o caso — um dos maiores processos falimentares do país com mais de 19 mil credores e passivo de R$ 2 bilhões.

O problema é que as indicações só poderiam ser feitas pela corregedoria da Corte alagoana. A usina pertence ao ex-senador, ex-deputado federal e empresário João Lyra.