Itamaraty diz não ter registro de brasileiros no Afeganistão

As cenas de terror vistas no Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã não devem afetar diretamente nenhum brasileiro, de acordo com os dados à disposição do Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty informou ao Radar na tarde desta segunda-feira que não há registro de brasileiros no país junto à embaixada do Brasil em Islamabad, no Paquistão, que é responsável cumulativamente pelo Afeganistão.

“Mas estamos com nossos canais abertos”, afirmou o ministério.