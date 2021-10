Irmã de Toffoli é inocentada em investigação por nepotismo em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 19h47 - Publicado em 16 out 2021, 16h30

O Ministério Público de São Paulo arquivou em definitivo um inquérito aberto no ano passado contra servidores do Tribunal de Contas da capital por supostas irregularidades em cargos e remunerações.

Entre os envolvidos, está a irmã do ministro do STF Dias Toffoli, Maria Esther Dias Toffoli, investigada por nepotismo cruzado no órgão.

Denúncia anônima enviada à Promotoria alegava que teria havido “uso político e indevido de cargos públicos” em sua contratação, devido ao parentesco com o magistrado da Suprema Corte.

O promotor que determinou o arquivamento do caso defendeu que, após análise dos fatos apresentados, não houve qualquer indicação de ilegalidade em sua nomeação no Tribunal de Contas e que a relação de parentesco, por si só, não constitui indício de irregularidade.