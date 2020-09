Impeachment de Witzel chega a semana decisiva na Assembleia do Rio

Depois de ser aprovado sem dificuldades pela Comissão Especial, o relatório favorável ao impeachment de Wilson Witzel será votado no plenário da Assembleia Legislativa do Rio nesta semana, o que poderá ocorrer a partir desta terça-feira.

Com a convocação, o relatório será apreciado por todos os membros da casa legislativa fluminense, onde precisa receber dois terços dos votos, ou 47 votos, para ser aprovado.

Diante do placar acachapante a favor do prosseguimento do processo de afastamento na semana passada, com votos inclusive de integrantes do partido de Witzel, o PSC, não é difícil de avaliar o cenário crítico ao governador.

Resta saber se o tempo gasto por Witzel em causa própria, reafirmando sua inocência em vídeos e redes sociais, teve efeito sobre os deputados. Se o resultado dessa análise do plenário for pelo impeachment do governador, o Tribunal de Justiça será comunicado para dar início à formação do tribunal misto.