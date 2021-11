Homenagem de Hamilton a Senna quadruplica buscas por brasileiro no Google

A homenagem de Lewis Hamilton a Ayrton Senna no GP de São Paulo no domingo fez quadruplicar o interesse no país pelo piloto brasileiro morto em 1994.

Segundo números do Google, as buscas pelo nome do maior ídolo do automobilismo no país tiveram aumento de 300% nas 48 horas seguintes à cena do esportista inglês percorrendo o circuito exibindo a bandeira do Brasil de dentro do carro, num gesto eternizado por Senna.

A curiosidade também cresceu no mundo. As buscas pelo piloto brasileiro nos dois dias seguintes à homenagem foram o triplo das registradas nas 48 horas antes do GP.