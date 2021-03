Governo Bolsonaro finalmente decide comprar vacina da Pfizer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal deve anunciar nos próximos instantes que irá comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. O acordo com a farmacêutica foi sacramentado nesta quarta-feira, e será divulgado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A previsão, segundo fontes ouvidas pelo Radar, é de que as 100 milhões de doses da vacina garantidas pela compra sejam entregues ao longo do ano.

Compra da Vacina Pfizer

Considerado um dos imunizantes de maior eficácia, a vacina da Pfizer enfrentava a resistência do governo em razão de cláusulas que previam a transferência de responsabilidade — barreira que parece ter sido eliminada.

A vacina da Pfizer BioNTech está sendo aplicada nos Estados Unidos e no Reino Unido desde dezembro, além de ser o imunizante mais usado em Israel. No Brasil, a vacina recebeu aprovação definitiva por parte da Anvisa no último dia 23 de fevereiro.