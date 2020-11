Governador do PSB abre as portas ao DEM e descarta Joaquim Barbosa

Na esperança de conseguir uma frente ampla de centro-esquerda para derrotar Jair Bolsonaro, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, avalia conversar com muita gente, inclusive nomes do DEM e do MDB. Hoje, entretanto, ele descarta o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa, filiado ao PSB, como representante dessa “terceira via”.

“O PSB tem falado constantemente com o PDT, o PV e a Rede, além de manter bom diálogo com o Cidadania. Mas não vejo impedimento para que, visando construir uma candidatura que enfrente a polarização que se instalou na política brasileira, nós falemos inclusive com expoentes do DEM e do MDB”, diz Casagrande, sem no entanto citar nomes.

Para o governador capixaba, a questão Joaquim Barbosa, que é filiado ao PSB, tem a ver com o timing. “É uma figura admirável, mas queremos priorizar alguém que esteja no atual debate político”, justificou.