Fux e chefe do STJ vão ao Cristo em campanha contra a violência de gênero

O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e o chefe do STJ, ministro Humberto Martins, participarão nesta quarta-feira de um ato de combate à violência contra a mulher no Cristo Redentor, no Rio.

A partir das 18h, a tradicional estátua de braços abertos sobre a Baía de Guanabara receberá uma projeção de luzes em homenagem à campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”.

Um X vermelho será projetado nas palmas das mãos da estátua, onde ficam as chagas de Jesus Cristo, e a camisa do projeto será projetada no corpo do monumento. A campanha é promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros.

O X vermelho tem um significado. A campanha incentiva que mulheres vítimas de abusos, ameaças ou agressões desenhem na palma de suas mãos a letra X como forma de pedir socorro silenciosamente em estabelecimentos como farmácias e mercados.

Além dos chefes do STF e STJ, também são esperados no evento o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.