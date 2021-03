Fux e Bolsonaro vão discutir novo plano nacional contra a pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, vai se reunir na tarde de segunda com Jair Bolsonaro para ouvir os relatos sobre um novo plano nacional para combate à pandemia da Covid-19.

Fux entende que o Supremo não pode integrar o programa porque pode ser provocado judicialmente sobre algum aspecto do plano, mas está disposto a demonstrar apoio institucional para ações que beneficiem os brasileiros no atual momento de agravamento da situação sanitária.

Além disso, Fux também pretende deixar claro que qualquer política pública relacionada à pandemia deve levar em conta as decisões já tomadas pelo plenário do STF de que União, estados e municípios têm competência concorrente para ações, ou seja, governadores e prefeitos podem agir conforme as necessidades locais.

O Brasil se aproxima da triste marca das 300.000 mortes na pandemia.