Flávio Dino aquece os motores: ‘vou participar no segundo turno’

Depois de ter escolhido se manter neutro na disputa pela prefeitura de São Luís, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), vai entrar na corrida pela capital no segundo turno.

“Eu não fiz campanha em São Luís no primeiro turno, mas vou participar no segundo”, afirmou Dino ao Radar.

As pesquisas de boca de urna mostravam um possível segundo turno em São Luís entre Eduardo Braide (Podemos), candidato que faz oposição à atual gestão estadual, e dois ex-secretários de Dino: Neto Evangelista (DEM) ou Duarte Jr. (Republicanos).

O que for para a próxima etapa contra Braide terá o apoio de Dino.

Oficialmente, a entrada em campo do governador vai começar na terça-feira, após uma reunião de com sua base.