Flávio Bolsonaro se posiciona para ser cão de guarda de Pazuello na CPI

Diferentemente de reuniões anteriores da CPI da Pandemia, quando surgiu apenas na reta final, o senador Flávio Bolsonaro já se posicionou no plenário da comissão antes mesmo do início dos trabalhos nesta quarta-feira.

A presença precoce do filho do presidente Jair Bolsonaro, que não integra a CPI e já provocou confusões com o relator, Renan Calheiros, dá o tom da expectativa do Palácio do Planalto para o depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde.

Flávio, aliás, fez questão de acompanhar Pazuello na sua entrada no recinto. Para bom entendedor…

E o senador foi o primeiro dos não-membros da comissão a se inscrever para questionar o general da ativa do Exército.