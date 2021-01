Fiel escudeiro de Bolsonaro ganha cargo no governo do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Waldir Luiz Ferraz, assessor de Jair Bolsonaro desde os anos 1980, acaba de ganhar um cargo no governo do Rio de Janeiro. É o que mostra o Diário Oficial do estado nesta quinta-feira.

Conhecido como Jacaré, o amigão de Bolsonaro foi nomeado para a função de assessor especial “símbolo DG”, cuja remuneração gira em torno de 12 a 14 mil reais. Procurado pelo Radar, Waldir confirmou a nomeação e disse que irá atuar como assessor de imprensa.

O abrigo ao faz-tudo do presidente foi oferecido, é claro, pelo governador em exercício Claudio Castro — em busca frequente por demonstrações de proximidade com o clã Bolsonaro.

Jacaré chegou a se candidatar nas últimas eleições à Câmara de Vereadores do Rio…mas ficou de fora. Nada como um padrinho no Palácio do Planalto.