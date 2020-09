Eterno 3 x 2: um dos assuntos do momento no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dos assuntos do momento no Supremo Tribunal Federal — que muda de comando esta semana — é a possibilidade de Dias Toffoli migrar para a Segunda Turma, onde são julgados os casos da Lava-Jato.

Com a ida de Luiz Fux para a presidência, Toffoli irá integrar, naturalmente, a Primeira Turma. Mas a iminente aposentadoria do decano Celso de Mello abre uma vaga no colegiado vizinho.

A transferência é uma possibilidade real e não é inédita. Em 2017, após a morte de Teori Zavascki, o ministro Edson Fachin passou da Primeira para a Segunda Turma.

Em tempo: o movimento deixaria de fora da Lava-Jato o futuro novo ministro do STF, o primeiro indicado por Jair Bolsonaro.