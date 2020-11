Escolas de samba do Rio batem martelo sobre formato do carnaval

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou na semana passada que um impasse fora criado no mundo do carnaval do Rio de Janeiro: diante da possibilidade cada vez mais real de realizar os desfiles em julho de 2021, entrar na Sapucaí competindo, ou não?

Nesta segunda-feira as agremiações, ao lado da Liesa, bateram o martelo e encerraram a questão, ao menos parte dela. O carnaval vai ocorrer no formato original — caso tenha vacina contra o coronavírus, claro.

“Ontem foi batido o martelo por parte das escolas de fazer o carnaval em Julho no formato original”, disse ao Radar Gabriel David, um dos diretores da Beija-Flor de Nilópolis.

Segundo Gabriel, essa definição era importante para que as escolas pudessem se organizar a tempo. A produção da maior festa do planeta, afinal, não ocorre de um dia para o outro.

“Se não decidíssemos agora, por mais que tenhamos a vacina no primeiro trimestre do ano que vem, não teríamos tempo para nos preparar para o carnaval. Além disso, a Liesa não conseguiria vender os ingressos e a Rede Globo não conseguiria vender as suas cotas comerciais para a transmissão da festa”, explicou.

A escolha definitiva de uma data ainda não foi feita, mas a Liga estuda realizar os desfiles nos dias 11 e 12 de julho.