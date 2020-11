Impasse sobre desfiles competitivos gera racha no carnaval do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A possibilidade cada vez mais real da realização do carnaval da Sapucaí em julho de 2021 tem provocado um desgaste entre as escolas de samba do Rio de Janeiro e a Liesa, liga das escolas, que gere o mega-evento, adiado em consequência da pandemia.

É que as agremiações cariocas topam fazer um desfile competitivo, como ocorre todos os anos. Acreditam que dará tempo. A diretoria da Liesa, entretanto, tem sido contra por acreditar que não há tempo hábil.

Até o momento, segue o impasse.

Em São Paulo, as escolas deverão competir normalmente em 2021.