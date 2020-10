Em vídeo, Jefferson e Delcídio se apresentam como a ‘mudança de verdade’

Atualizado em 30 out 2020, 22h07 - Publicado em 30 out 2020, 21h30

O tempo passa. O tempo voa. E não é que Roberto Jefferson e Delcídio do Amaral voltaram a se encontrar?! Dessa vez, estão do mesmo lado.

Protagonistas de escândalos recentes da República, Jefferson e Delcídio – que já cumpriram alguns meses de cadeia – estão juntos no PTB. O ex-petista é que se juntou ao delator do mensalão, que, com sua denúncia, fez um estrago com danos até hoje ao PT.

Delcídio se filiou ao PTB no final do ano passado e preside o partido em Mato Grosso do Sul. Quer ser governador novamente, em 2022. Agora, gravaram um vídeo de apoio aos candidatos a prefeito no estado. Lado a lado, como há 15 anos, quando Jefferson foi ouvido na CPI dos Correios, presidida por Delcídio.

No vídeo, se dirigem aos filiados como “leões e leoas petebistas”. Na saudação aos candidatos a prefeitos, Jefferson, com Delcídio ao lado, diz:

“Querem mudança de verdade? Com princípios cristãos e valores da família em seu estado? Então votem PTB. Nessas eleições votem pensando e sua família”.

Continua após a publicidade

Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias no mensalão. Ficou 14 meses preso em regime fechado.

Delcídio foi preso em 2015, ficou 80 dias detido. Voltou ao Senado e teve seu mandato cassado por seus pares. Foi acusado de tentar dificultar as investigações da Operação Lava Jato. O ex-ministro Teori Zavascki, do STF, determinou sua prisão sob acusação de que teria oferecido mesada de R$ 50.000,00 a Nestor Cerveró, para impedir que o ex-diretor da Petrobrás fizesse delação premiada e o comprometesse.

Abaixo, o vídeo de Jefferson e Delcídio.