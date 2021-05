Em trabalho remoto, STJ supera a marca de 700 mil decisões na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com os ministros em trabalho remoto desde o início da pandemia, em março do ano passado, o STJ chegou recentemente a 767.000 decisões tomadas pelos magistrados no modo virtual.

Boa parte das medidas foi adotada de forma monocrática (463.107). Outras 119.812 foram colegiadas.

Entre as classes processuais, as que mais apresentaram decisões foram os agravos em recurso especial (234.638), os habeas corpus (162.173) e os recursos especiais (98.444).

O tribunal realizou no período 246 sessões virtuais para o julgamento dos recursos internos (agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração).