Em mensagens, Dominguetti diz ter apoio de Bolsonaro sobre negócio

Em uma outra leva de conversas encontradas pela CPI da Pandemia no celular do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti, os integrantes do esquema que tentava vender supostas vacinas da AstraZeneca ao governo falam do encontro do reverendo Amilton Gomes de Paula com Jair Bolsonaro.

Parte das mensagens foi revelada pelo Radar nesta terça. O encontro entre o religioso e o presidente teria ocorrido em março.

“Ontem o rev esteve com o presidente”, escreve no dia 16 de março uma interlocutora de Dominguetti identificada como Maria Helena.

“Sim. O problema não é o presidente. Mas o Ministério. Lá é complicado”, responde Dominguetti, sinalizando que o bando já havia conseguido o apoio de Bolsonaro na empreitada.

“Continuemos orando”, diz a interlocutora.