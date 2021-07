‘Bolsonaro falou que vai comprar tudo’, diz mensagem a Dominguetti

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em outra troca de mensagens, os golpistas envolvidos na negociação de vacinas com o governo de Jair Bolsonaro revelam ter ouvido o próprio presidente que ele iria “comprar tudo”.

A mensagem é enviada por Renato, um interlocutor do policial militar Luiz Paulo Dominguetti no dia 16 de março. “Ontem o Amilton falou com Bolsonaro, ele falou que vai comprar tudo”, diz o interlocutor ao policial militar.

Ainda não está claro quem é o interlocutor de Dominguetti nem em que condições teria ocorrido a reunião do reverendo com o presidente para tratar da suposta compra de vacinas.

Nas mensagens do celular de Dominguetti, como o Radar revelou há pouco, os golpistas negociam de fato uma reunião com Bolsonaro e revelam receber informações do gabinete presidencial.