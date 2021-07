Em busca de ‘bomba’ contra Flávio, CPI vai ouvir Witzel na sexta

A CPI da Pandemia marcou para a próxima sexta-feira, 9, o depoimento sob sigilo do ex-governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

Ainda não está claro como será a diligência, se Witzel irá até o Senado ou se a CPI mandará emissários para ouví-lo na capital fluminense, onde ele reside.

Em 16 junho, em seu primeiro depoimento na CPI, Witzel disse que teria “uma bomba” para jogar no colo do governo de Jair Bolsonaro e também da família presidencial, principalmente no do senador Flávio Bolsonaro, seu antigo aliado e com quem hoje é rompido.

LEIA TAMBÉM: CPI desgasta a imagem de Bolsonaro na área da corrupção

Witzel levantou suspeitas, ainda que sem apresentar provas do que diz, de que grupos milicianos poderiam estar por trás da gestão na saúde do Rio. Alegando correr risco de vida e prometendo revelar a versão completa da história, o ex-juiz federal pediu para falar em uma sessão fechada da CPI e sob proteção policial.

No seu primeiro depoimento, o ex-governador disse que o “fato gravíssimo” a ser revelado “envolve intervenção do governo federal em meu governo”. Assim que o político fez a declaração ao vivo, ele passou a ser imediatamente fustigado nas nas redes pela prole presidencial e sua máquina virtual.