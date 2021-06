Ao dizer que tem ‘algo grave’ a revelar, Witzel enlouquece os Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Bolsonaro foi para as redes disparar a metralhadora contra o ex-governador do Rio Wilson Witzel. O filho zero dois, que cuida das redes, também direcionou sua fúria ao ex-aliado de Jair Bolsonaro.

“Há um fato que vou manter em sigilo e se houver a sessão em segredo de Justiça, vou revelar. Um fato gravíssimo. Envolve intervenção do governo federal em meu governo”, disse Witzel.

O ex-governador do Rio revelou nesta quarta na CPI da Pandemia que tem uma bomba a revelar. O “fato grave”, segundo Witzel, só poderá ser apresentado em uma sessão secreta da comissão.

Omar Aziz anunciou há pouco que irá colocar em votação, na sexta, a realização da reunião secreta para ouvir Witzel. A coisa vai longe.