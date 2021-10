Em aceno a Doria, Arthur Virgílio participa de encontro do PSDB em SP

Atualizado em 13 out 2021, 23h57 - Publicado em 14 out 2021, 10h30

A pouco mais de um mês para as prévias que definirão o candidato do PSDB à Presidência da República, os três tucanos postulantes ao cargo têm intensificado a agenda de compromissos pelos estados.

Nesta quinta, é a vez do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, desembarcar em São Paulo para um encontro com a militância do partido — ao lado do presidente estadual da sigla, Marco Vinholi, braço-forte de João Doria. Vale lembrar que o diretório é reduto do governador de São Paulo e concentra o maior número de filiados no país — o que tem impacto direto na definição das prévias.

O amazonense deverá participar de discussões sobre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de ter reuniões com executivos de grandes empresas sobre o tema até o final da semana.

Enquanto o ex-presidenciável Tasso Jereissati já declarou abertamente apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido, Virgílio — que ainda está na disputa — tem sido mais discreto no endosso a Doria. A aproximação, no entanto, tem sido crescente.

Apenas no último mês, conforme mostrou o Radar, ambos se encontraram duas vezes e acertaram um eventual segundo turno nas eleições internas.

Em São Paulo, a convite do governador, o ex-senador participou da reunião do Conselho de Relações Internacionais no Palácio dos Bandeirantes. Já em Manaus, Doria prestigiou Virgílio, que recebeu o paulista em um almoço com comida típica amazonense.