Doria e Virgílio se aproximam nas prévias do PSDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Ainda tem chão pela frente, mas algumas acomodações já são explícitas nas prévias do PSDB. João Doria e Arthur Virgílio, por exemplo, encontraram-se duas vezes em dez dias e acertaram um eventual segundo turno. Estarão juntos.

Na quarta, em São Paulo, a convite do governador, o ex-senador participou da reunião do Conselho de Relações Internacionais no Palácio dos Bandeirantes. Entre os temas tratados, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A troca de gentilezas entre os dois tucanos tem sido frequente. Quando esteve em Manaus, no último dia 11, Doria prestigiou Virgílio, que recebeu o paulista em um almoço em Manaus, com comida típica amazonense.