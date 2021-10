Eduardo Leite suspeita de sabotagem nas prévias do PSDB

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite não gostou nada dessa história de ser vice de Ciro Gomes, caso leve as prévias presidenciais do PSDB.

“(A possibilidade de ser vice) Está sendo levantada claramente com intenção de me prejudicar. Mas não atingirão o objetivo. Não faz sentido eu renunciar o mandato de governador no melhor ano do meu governo para ser candidato a vice de quem quer que seja”, diz Leite ao Radar.

“2022 será o melhor ano do meu mandato no estado. Só renuncio em abril se for pra liderar um projeto”, avisa o tucano.