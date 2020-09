‘É preciso urgência na abertura dos postos do INSS’, diz Paim

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Conhecido por militar há muitos anos em favor dos aposentados no Senado, o petista Paulo Paim cobra agilidade do presidente do INSS, Leonardo Rolim, na reabertura das agências em todo o país.

Como o Radar mostrou nesta quarta, a improvisação na reabertura de agências do INSS abriu um conflito com peritos que denunciam riscos no retorno presencial ao trabalho.

“É preciso urgência nas avaliações periciais dos postos do INSS. Milhões de brasileiros dependem delas para assegurar o benefício previdenciário e assistencial. É uma questão humanitária. As pessoas não podem morrer de fome”, afirmou o senador.

O senador apresentou o PL 3862/2020, que flexibiliza e facilita o acesso dos cidadãos aos benefícios da Previdência e da Assistência Social, enquanto durar o estado de calamidade pública.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

“O governo precisa garantir o atendimento presencial com segurança para os segurados e servidores ou dar condições para o atendimento virtual. Caso contrário, libere as perícias temporariamente”, argumenta o parlamentar presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado.