Doria diz que eleição de 2022 será a mais suja da história

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que a eleição de 2022 será a “mais suja e sórdida da história” e atribuiu o cenário à polarização no país.

“Antes de começar a eleição o Bolsonaro já está contestando o resultado, e os extremistas da esquerda também contestam, os extremos são iguais”, afirmou em entrevista ao canal Derrete Cast, do MBL.

As recentes pesquisas mostram que Lula é o presidenciável que lidera a intenção de voto dos brasileiros, seguido de Bolsonaro — em crescente queda.

A dúvida agora é qual nome poderá ocupar a chamada ‘terceira via’: Ciro Gomes (PDT), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o ex-juiz Sérgio Moro e o próprio Doria aparecem nas sondagens.

O tucano queixou-se, ainda, do modelo de prévias escolhido pelo PSDB para definir o candidato da legenda à presidência. Embora considere como ‘página virada’, Doria disse que o formato aprovado é diferente daquele aplicado em outros pleitos.

Neste ano, a Executiva do partido determinou pesos distintos para filiados e políticos com mandato, como vereadores, prefeitos e deputados, por exemplo, o que acabou desfavorecendo Doria, que conta com o diretório mais numeroso do país.