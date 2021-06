China enviará insumo para mais 10 milhões de doses da Coronavac, diz Doria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta que o estado receberá em 28 de junho, da China, mais 6 mil litros do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) da Coronavac.

O envio da matéria-prima da vacina do Butantã contra a Covid-19 será suficiente para produzir 10 milhões de doses. Com esse adicional, a produção do instituto atingirá a marca de 60 milhões de doses, afirmou Doria.

Também nessa quarta, o governador de São Paulo anunciou que pretende vacinar toda a população adulta do estado até 31 de outubro.