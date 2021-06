Doria promete vacinar toda população adulta de São Paulo até 31 de outubro

“Preparem o braço. Vamos vacinar toda população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano”, prometeu há pouco o governador João Doria, pelas redes sociais.

Doria, como se sabe, é um dos pré-candidatos do PSDB à sucessão de Jair Bolsonaro e conta com sua atuação pelas vacinas para chegar ao Palácio do Planalto. Pretende ser conhecido como o pai da CoronaVac, que no passado foi atacada pelo atual presidente.

Minutos depois, o perfil oficial do PSDB compartilhou a postagem com um apelido para o governador: “João Vacinador”.

Confira o calendário estimado pelo governo:

– 1 a 20 de julho: 55 a 59 anos

– 2 a 16 de agosto: 50 a 54 anos

– 17 a 31 de agosto: 45 a 49 anos

– 1 a 10 de setembro: 40 a 44 anos

– 11 a 20 de setembro: 35 a 39 anos

– 21 a 30 de setembro: 30 a 34 anos

– 1 a 10 de outubro: 25 a 29 anos

– 11 a 31 de outubro: 18 a 24 anos