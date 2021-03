Djokovic revela admiração por Guga Kuerten em entrevista

Direto de sua casa na capital Belgrado, o tenista sérvio Novak Djokovic reservou alguns minutos para atender o repórter José Renato Ambrósio, em entrevista que será exibida na manhã deste domingo no Esporte Espetacular.

Um dos assuntos abordados foi a quebra do recorde de tempo na liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que ele atingiu na segunda-feira, chegando a 311 semanas, no total – uma vitória a mais do que o suíço Roger Federer, antigo dono da marca.

Além disso, o número 1 do mundo comentou também sobre o sonho de conquistar a medalha de ouro olímpica este ano e a admiração que tem pelo brasileiro Gustavo Kuerten.