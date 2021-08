Disputa por entidade de criadores de cavalos de raça pega fogo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa divulgada nos últimos dias pelo Instituto 121 labs mostra como evolui a briga pela presidência da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, um mercado milionário de leilões nacionais.

Antonio Santos Silva e Marcelo Tostes, da chapa “Marchador Acima de Tudo”, lideram a corrida eleitoral com 41,95% dos votos.

A segunda colocada, com 17,87%, é Cristiana Gutierrez, uma das herdeiras do clã da Construtora Andrade Gutierrez, que representa a chapa União da Raça.

As eleições da entidade nacional dos criadores, com sede em Belo horizonte, acontecem no dia 3 de setembro.