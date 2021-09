Depois de Doria e Virgílio se aproximarem, Tasso se une a Leite no PSDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o Radar revelar, na edição de VEJA que está nas bancas, a aproximação entre João Doria e Arthur Virgílio nas prévias presidenciais do PSDB, Eduardo Leite e Tasso Jereissati aceleraram a consolidação da esperada aliança contra o governador de São Paulo.

Antes prevista para o fim do mês, a união de Tasso e Leite será anunciada nesta terça-feira. O governador gaúcho tenta frear o avanço de Doria em diferentes regiões do país e conta com adversários de Doria como Aécio Neves e Geraldo Alckmin para ser o candidato tucano ao Planalto em 2022.

Além de se aproximar de Virgílio, como mostrou o Radar, Doria já colheu apoios importantes no tucanato, como o voto declarado de Fernando Henrique Cardoso.