Democratas mantém sobrevida de senador pego com dinheiro na cueca

Atualizado em 15 out 2020, 11h20 - Publicado em 15 out 2020, 11h18

A direção nacional do Democratas optou por manter a sobrevida do senador Chico Rodrigues, de Roraima, como filiado da legenda.

Flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal em Boa Vista, Rodrigues será monitorado pela direção da legenda.

O Democratas decidiu que irá acompanhar, pelo seu Departamento Jurídico, todos os desdobramentos do inquérito. A investigação envolve desvio de recursos para combate ao Covid-19. Se comprovada culpa do senador, aí sim será tomada alguma medida drástica.

“Estamos atentos a todos os detalhes da investigação e, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do partido”

A nota do partido é assinada pelo presidente ACM Neto, também prefeito de Salvador.