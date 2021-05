De olho em 2022, DEM e Podemos ensaiam possível aliança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma aliança entre o DEM e o Podemos de olho nas eleições de 2022 está sendo forjada já no primeiro semestre desse ano.

Os presidentes dos partidos, ACM Neto e Renata Abreu, têm conversado com frequência e as tratativas entre os dois para lançar uma candidatura de consenso e de centro ao Palácio do Planalto têm avançado. Mas consideram que o momento ainda não é para tratar de nomes de candidatos.

O fato é que o DEM, esvaziado pela saída de Rodrigo Maia, Eduardo Paes e outros, tem o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato. No Podemos, nem mesmo uma nova candidatura do senador Alvaro Dias (que teve 0,8% dos votos em 2018) é descartada.

Enquanto isso, os dirigentes partidários tratam também da possibilidade de alianças entre as legendas nos Estados.