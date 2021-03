Defesa de Lula avisa STF que terminou devassa nas mensagens da Lava-Jato

A defesa do ex-presidente Lula informou ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que concluiu o pente-fino nas mensagens da Lava-Jato obtidas a partir da Operação Spoofing — que deu origem à “Vaza-Jato”.

Diante do aviso, Lewandowski, que é o relator dos pedidos dos advogados do petista, informou ao Procurador-Geral da República Augusto Aras sobre a conclusão da análise para que o MPF adote as providências cabíveis.

“Considerando que a Defesa Técnica informou, em petição protocolada na data de ontem (documento eletrônico 530), ‘que foram concluídas as diligências no Instituto de Criminalística para a análise do material remanescente’, relativas às mensagens apreendidas pela Operação Spoffing, que dizem respeito, direta ou indiretamente, ao Reclamante, em procedimento autorizado por esta Suprema Corte, encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, na qualidade de Chefe do Ministério Público Federal e de Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, para ciência e providências cabíveis, cópias dos seguintes documentos acostados aos autos: 168, 173, 177, 178, 225, 226, 260, 264, 342, 346, 350, 353, 365, 371, 374, 375, 385, 388, 433, 435, 454, 456, 465, 470, 509, 514, 530 e 546″, diz trecho do despacho.