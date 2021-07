De olho em 2022, Michel Temer lança série de vídeos nas redes

Com a maioria dos brasileiros ainda sem candidato e cansada da briga entre Lula e Jair Bolsonaro, Michel Temer decidiu se jogar nas redes sociais para surfar na brincadeira do “que saudade do meu ex”.

Numa série de vídeos que começa a ser publicada nesta sexta, o ex-presidente aparece em sua versão mais despojada convidando os usuários das redes para uma “conversa” sobre o país.

“Ainda não tenho o talento do Michelzinho e os traquejos da internet, e sei que as redes sociais serão um enorme desafio para mim. Mas sempre me esforço, e agora não será diferente. Portanto te convido: vamos teclar?”, diz na gravação.

Os novos vídeos e movimento de Temer nas redes sociais tem o objetivo de sentir o clima no país para um potencial “volta, Temer” em 2022.

Por ora, no entanto, o presidente vai se mostrar como uma figura interessada em debater projetos para o país e em colaborar com ideias dentro da “Ponte para o futuro 2”.

Nada impede que o emedebista mude de ideia lá na frente, se as pesquisas mostrarem que há espaço para isso.

“Não é ainda o ‘volta, Temer. Por enquanto, é o ‘venha, Temer’. No sentido de colaborar com propostas para o país, planejar um projeto de país e debater nas redes com os brasileiros”, diz um interlocutor do ex-presidente.