CPI vai cobrar que reverendo confirme conversas sigilosas com Bolsonaro

O reverendo Amilton Gomes de Paula, que presta depoimento nesta terça aos senadores da CPI da Pandemia, mexe com a imaginação do colegiado nessa discussão da suposta oferta de vacinas ao governo.

Mensagens obtidas pela CPI no celular do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti mostram, como revelou o Radar, que o reverendo era visto pelos integrantes do grupo de supostos vendedores de vacina como alguém com acesso direto ao presidente Jair Bolsonaro.

Além de ter supostamente se reunido com o presidente no Planalto, ele teria mantido contatos com a primeira-dama Michelle Bolsonaro para mediar seu acesso ao gabinete mais importante da República.

Se o reverendo foi mesmo ao Planalto, o problema, na avaliação dos senadores, se voltará para Bolsonaro. O encontro não existe na agenda oficial do presidente. Daí o motivo pelo qual os senadores vão martelar bastante nesse ponto: confirmar as conversas do reverendo com o primeiro casal.