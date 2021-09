CPI ouve diretor de plano de saúde que prescreveu ‘kit Covid’

Nos seus últimos dias de trabalho, a CPI da Pandemia vai colocar a Prevent Senior no centro das atenções nesta quinta-feira, com o depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior, diretor-executivo da operadora de saúde.

No requerimento para a convocação, o senador Humberto Costa, do PT, lembrou que um dos eixos de investigação da CPI diz respeito à aquisição e indução ao uso de medicamentos para “tratamento precoce” sem eficácia e segurança comprovada, no que ficou conhecido como o kit Covid.

Os senadores querem entender por que a Prevent Senior distribuiu e prescreveu o kit, “a despeito da ausência de comprovação científica de eficácia”.

Costa relatou que diversos usuários do plano de saúde, voltado para idosos, procuraram membros da CPI para denunciar essa política e reproduziu a mensagem de uma pessoa que não teve a identidade revelada:

“Bom dia. Sou *** e te peço ajuda pra fazer chegar à CPI da Covid a denúncia de que os clientes da Prevent Senior com covid são assediados pra aceita o kit com cloroquina. Minha companheira testou positivo ontem e ao passar pela consulta o médico disse que era protocolo da empresa oferecer o kit. Ela recusou. Mais tarde, em casa, recebeu um telefonema de um funcionário insistindo em que ela aceitasse tomar o kit com cloroquina, porque era o único remédio para isso e se a doença ficasse pior, não tinha o que fazer a não ser entubar. Minha companheira disse novamente que não, mas no estado de fragilidade e medo em que está, ficou muito nervosa. Essa empresa insiste e assedia os pacientes com essa medicação sem eficácia. Se fazem isso com quem está em casa, imagine quem está internado com Covid. Eu não sabia quem procurar. Obrigada.”