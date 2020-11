Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Hamilton Mourão iria dar uma palestra na Associação Empresarial de Criciúma, em Santa Catarina, amanhã. Iria. Em virtude do aumento do número de casos no estado, o evento acabou de ser cancelado.