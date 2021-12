Convocado a falar na Câmara, ministro do Meio Ambiente foge de perguntas

Realizada nesta quarta-feira, a reunião da Comissão de Turismo da Câmara teve lances de constrangimento diante da postura do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, de não responder a perguntas diretas de parlamentares. O auxiliar de Jair Bolsonaro levou com ele o chefe do Ibama, Jônatas Trindade.

A cada pergunta mais direta dos deputados sobre temas importantes que demandavam uma posição pessoal de Leite, o ministro repassava a missão de dar a resposta a Trindade.

Em dado momento, Felipe Carreras (PSB) perdeu a paciência diante das fugas do ministro e cobrou de Leite uma fala sobre a exploração de petróleo em Fernando de Noronha. Carreras também cobrou do chefe do Meio Ambiente o compromisso firmado pelo governo de Jair Bolsonaro de investir em saneamento básico no estado. Leite também se negou a responder.