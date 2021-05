Contra ‘ameaça velada’ de Bolsonaro, Lula garante Zona Franca de Manaus

Lula aproveitou a entrevista que concedeu na manhã desta sexta-feira à Rádio Tiradentes, do Amazonas, para rebater a “ameaça velada” do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a Zona Franca de Manaus.

Falando como candidato, o ex-presidente disse que “amanhã” — ou seja, quando ele for eleito em 2022— vai poder dizer aos amazonenses que o polo vai continuar, porque é o “coração do desenvolvimento do Estado”.

“[Amanhã vamos] poder dizer para o Estado do Amazonas: a Zona Franca [de Manaus] vai continuar, porque a Zona Franca é o coração do desenvolvimento do Estado do Amazonas. Então não adianta um presidente ficar fazendo ameaça velada ao presidente da CPI, ao governador do Estado”, declarou Lula.

“Ele tem que saber que a Zona Franca não foi criada pra contemplar políticos, a Zona Franca foi criada pra contemplar o Estado do Amazonas e o povo do Amazonas, que tem o direito de ter acesso a trabalho e à dignidade que todo e qualquer brasileiro tem que ter”, complementou o petista.

Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro se dirigiu aos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, ambos do Amazonas e integrantes da CPI da Pandemia no Senado para fazer uma ameaça velada: “Imagine Manaus sem a Zona Franca. Hein, senador Aziz? Você que fala tanto na CPI, senador Eduardo Braga. Imagine aí o Estado, ou Manaus, sem a Zona Franca?”. O presidente, aliás, passou a noite no interior do Amazonas.