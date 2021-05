‘Pesquisas demonstram que eu tenho que ser candidato’, diz Lula

Em plena pré-campanha para as eleições do ano que vem, o ex-presidente Lula concedeu na manhã desta sexta-feira mais uma entrevista, desta vez à Rádio Tiradentes, do Amazonas. Apesar de não admitir que é, sim, um dos postulantes a suceder Jair Bolsonaro, o petista admitiu a inevitabilidade de se candidatar ao Palácio do Planalto em 2022:

“Teoricamente, é difícil eu dizer pra você que eu não sou candidato porque as pesquisas demonstram que eu tenho que ser candidato”, respondeu Lula, ao ser questionado se disputará o pleito do ano que vem.

No último Datafolha, divulgado no dia 12 de maio, ele apareceu com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro.

O ex-presidente fez questão de ponderar que o PT ainda não decidiu oficializá-lo como presidenciável e ainda está em conversas com outros partidos. E disse não ter pressa de decidir a sua candidatura.

“Eu obviamente que tinha muita, muita vontade de consertar o país junto com o povo brasileiro”, declarou Lula, em discurso de candidatíssimo.