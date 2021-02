Conselho abre caminho para saída de Castello Branco da Petrobras

Comunicado da Petrobras divulgado há pouco informa que o Conselho de Administração da estatal decidiu, por maioria de votos, “autorizar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária” para avaliar a destituição de Roberto Castello Branco do Conselho de Administração, eleição de oito membros do colegiado pelo voto múltiplo e escolha do novo presidente do CA.

“O Conselho de Administração informou que ‘continuará a zelar com rigor pelos padrões de governança da Petrobras, inclusive no que diz respeito às políticas de preços de produtos da companhia”, registrou o comunicado da estatal.