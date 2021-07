Como a primeira temporada da CPI mexeu com a audiência da GloboNews

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira fase da CPI da Pandemia no Senado fez subir a audiência da GloboNews. De 4 de maio a 15 de julho, durante as transmissões da CPI, o canal registrou a marca de seis milhões de espectadores.

A audiência no período foi 18% maior que a soma da audiência das três principais concorrentes do canal: CNN, Band News e Record News.

O dia de melhor desempenho foi o do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em 19 de maio, quando 1,5 milhão de espectadores acompanharam o trabalho da comissão pela GloboNews. A audiência neste dia superou em 33% a soma dos concorrentes no segmento.