Com votos do PSL ao PSOL, petista é reeleito presidente da Alerj

Quase unanimidade, o deputado estadual André Ceciliano, do PT, foi reeleito para o comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta terça-feira com 64 dos 70 votos.

A recondução de Ceciliano, candidato único, uniu de bolsonaristas do PSL a integrantes do PSOL e era dada como certa nos bastidores. O novo mandato do presidente vai até 2023.

A sessão contou com a presença do governador em exercício, Claudio Castro (PSC), com quem o petista mantém bastante proximidade.

Durante o último mandato de Ceciliano foi dado início ao processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel — ele, Castro e Ceciliano foram alvo da Operação Tris in Idem, do MPF.