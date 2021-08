Com CPI e vacinação, GloboNews alcança 21 milhões de espectadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou no fim do mês passado como a primeira fase da CPI da Pandemia influenciou positivamente na audiência da GloboNews.

A retomada dos trabalhos da comissão e a intensa cobertura jornalística das questões relacionadas à Covid-19 e à vacinação da população ajudaram o veículo a atingir seu recorde de audiência, nos seus 25 anos de história. Ao longo dos sete primeiros meses deste ano, 21 milhões de espectadores sintonizaram no canal

A GloboNews ocupou o segundo lugar no ranking da TV por assinatura no período. Na comparação apenas com os canais de notícias, a audiência superou em 77% a soma de seus três principais concorrentes.