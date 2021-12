Com 52 votos, Senado escolhe Antonio Anastasia para o TCU

O Senado acaba de escolher o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas da União com a saída do ministro Raimundo Carreiro, que vai assumir a Embaixada do Brasil em Portugal.

Foi uma disputa menos acirrada do que se esperava. O ex-governador de Minas Gerais obteve 52 votos, seguido por Kátia Abreu (PP-TO) , com 19, e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), com apenas sete. Outros três senadores faltaram à votação, que foi secreta.

Anastasia foi apoiado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seu conterrâneo e correligionário.