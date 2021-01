Colega de partido de Baleia vai a churrascaria com Lira no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais um episódio de traição na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados travada entre Arthur Lira (PP-AL), apoiado por Jair Bolsonaro (sem partido), e Baleia Rossi (MDB-SP), do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

No almoço oferecido por Lira à bancada do Rio de Janeiro que o apoia em uma tradicional churrascaria da cidade maravilhosa nesta quarta-feira, uma integrante do MDB chamou a atenção dos convidados.

Foi a deputada federal Daniela do Waguinho, que divide o mesmo partido com Baleia, mas escolheu dividir a mesa com Lira — o inimigo.

Também são convidados de Lira para o almoço o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT).