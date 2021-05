Chefe do PSDB paulista rebate cacique do DEM: ‘ACM Neto bolsonarizou’

As críticas do presidente nacional do DEM, ACM Neto, ao governador de São Paulo, João Doria, por causa da filiação do seu vice, Rodrigo Garcia, ao PSDB, já tiveram resposta. Mas quem rebateu Neto foi outro tucano, o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, que é secretário estadual de Desenvolvimento Regional.

“ACM Neto bolsonarizou e gostaria que o Rodrigo Garcia fizesse o mesmo. Não conseguiu. Agora atua como alguém que perdeu a bola. Peço respeite ao governador Doria que trouxe a vacina aos Brasileiros”, escreveu Vinholi há pouco no Twitter. Desafeto declarado de Bolsonaro, Doria certamente aprovou a alfinetada.

Mais cedo, Neto disse, também na rede social, que a saída de Garcia do DEM para o PSDB foi uma “inexplicável imposição” de Doria, “cuja inabilidade política tem lhe rendido altíssima rejeição e afastado os seus aliados”.