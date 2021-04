Chefe do MST sonha com impeachment de Bolsonaro na esteira da CPI

O MST realizou nesta semana uma assembleia nacional para debater as estratégias do movimento no combate ao coronavírus. Por meio virtual, o encontro teve a participação de integrantes da cúpula dos sem-terra e de políticos do PT.

Chefe do movimento, João Pedro Stédile não escondeu o otimismo com a possibilidade de a CPI da Covid-19 no Senado derrubar Jair Bolsonaro.

“Felizmente, esse governo neofascista e completamente insano, psicopata, está se isolando cada vez mais. A grande maioria da população já está contra Bolsonaro e com a CPI no Senado e é possível que se acelere o processo de impeachment“, diz Stédile.